Toto boli superpotraviny našich babičiek: Okamžite by ste ich mali začať jesť

RÍM - Hrozienka sú zdrojom vitamínov a minerálov, ako je draslík, fosfor, horčík, vápnik a železo. Dobre nasýtia, netreba to však s nimi preháňať. Niekto ich podobne ako čiernu kapustu nazýva superpotravinou našich babičiek, píše taliansky denník Corriere della sera.

Hrozienka dokážu zmeniť chuť pokrmu, ktorá sa tak stáva sladkokyslou a vonia nostalgiou. Ale dokážu ešte viac - je to pokladnica polyfenolov, rastlinných zlúčenín, ktoré majú antioxidačné a protinádorové účinky. Preto ich pokojne môžeme porovnávať s módnymi exotickými potravinami, začínajúc plodi kustovnice čínskej a končiac zázvorom.

Sultánky, ktoré sa používajú v kuchyni, sú zvláštnou plodinou obsahujúcou veľa quercetínu, na úkor resveratrolu, ktorý je charakteristický pre všetky ostatné druhy hrozienok. Experti na nutrigenomiku, vedu, ktorá skúma vzťah medzi jedlom a DNA, tvrdia, že oba druhy polyfenolov aktivujú ochrannú činnosť buniek pred degeneratívnymi procesmi a zápalmi.

Zdroj: Getty Images

V stredomorskej kuchyni hrozienka napomáhajú tomu, aby sme pri konzumácii bieleho jogurtu a sladkostí nemali tendenciu pridávať cukor. Sú výborné aj pri potlačení hladu. Niektoré výskumy ukazujú, že prispievajú k zníženiu chute do jedla a pre športovcov sú vynikajúcimi raňajkami. Je to samozrejme koncentrát energie tvorený zo 70 percent cukrami, ale dostatočné množstvo vlákniny tlmí jeho absorbciu. Maximálna porcia hrozienok má byť 15 gramov denne.

Protagonistom toskánskej kuchyne je čierna kapusta "kale", ktorá je bohatá na vápnik a vitamín K a ktorá má protinádorové účinky. Dlhé varenie toskánskej polievky s čiernou kapustou spôsobuje ľahšiu dostupnosť betakaroténu. Čierna kapusta je v USA takmer predmetom "zbozštenia" - superpotravinou, ktorá sa v Európe ale ešte nedostala do svetla reflektorov. Jej úspech je ale zaslúžený. Jedna porcia čiernej kapusty pokryje tretinu dennej potreby vápnika. A potom vitamín K; jeho obsah v zelenine je výnimočný, a to do takej miery, že sa je konzumácia neodporúča tým, ktorí užívajú lieky na zrážanlivosť krvi.

Zdroj: Getty Images

Tmavá farba kapusty, takmer až fialová, je spôsobená antokyánmi, antioxidantmi, ktoré zrejme hrajú rolu pri znižovaní chronického zápalu spojeného s mnohými ochoreniami. Kapusta taktiež obsahuje kyselinu listovú, ktorá je dôležitá pre syntézu genetického materiálu. Zdá sa, že rovnako pôsobí aj proti nádorom prsníka, ako to ukázala desať rokov trvajúca štúdia na 31 000 Taliankach, u ktorých sa sledovala konzumácia zeleniny so zelenými listami. Kapusta je potenciálnym spojencom onkológov. Podobne ako iné druhy kapusty, kel či brokolica obsahuje glukosinoláty, ktoré sa vo viacerých testoch ukázali ako pomocníci proti nádorom.

Čierna kapusta sa má jesť surová, aby sme z nej získali čo najviac látok, vrátane výraznej dávky vitamínu C. Kompromisom medzi vedou a gastronómiou je krátkodobé podusenie v troche vody, maximálne po dobu desiatich minút. A pokiaľ ide o dlho varenú toskánsku polievku z tejto zeleniny? Tá umožňuje lepšie vstrebať betakarotén, prekurzor vitamínu A, ktorý podporuje imunitný systém.