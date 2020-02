Ženy, sexujete pravidelne? Túto jednu výhodu vám to prinesie vo vyššom veku

Do štúdie sa zapojilo 3000 žien s priemerným vekom 45 rokov. Vďaka nej sa zistilo, že ženy stredného veku pravidelným sexom odďaľujú menopauzu. U tých, ktoré sa milujú raz týždenne, je o 28 percent menšia pravdepodobnosť, že sa v nasledujúcom desaťročí u nich zastaví menštruačný cyklus. Tie, čo sexuálne "zaháľajú" a užívajú si iba raz mesačne, zvyšujú svoje šance oddialiť nástup klimaktéria o 19 percent v porovnaní s tými, ktoré sa nemilujú vôbec. Pravidelná sexuálna aktivita totiž dokonale mätie ženské pohlavné orgány, ktoré si ju spájajú s tehotenstvom. Preto si udržujú svoju funkciu, dochádza k ovulácii a k menštruačnému cyklu.

Zdroj: profimedia.sk

"Ak žena nemá sex, tak nemôže otehotnieť. Jej telo to vyhodnotí tak, že nedostáva impulz k ovulácii, tak do nej neinvestuje žiadnu energiu," vysvetľuje autorka štúdie Megan Arnotová. V takomto prípade dochádza k akémusi biologickému kompromisu a telo presúva energiu nevyužitú pri ovulácii do nejakej fyzickej aktivit. Výskum tak potvrdzuje hypotézu babičiek, kedy staršie ženy zvládajú starostlivosť o vnúčatá rovnako dobre, ako ženy v mladšom veku.

Zdroj: Getty Images

"Menopauza je prirodzená a nemôžeme sa jej vyhnúť. Tieto výsledky však potvrdili, že môžeme ovplyvniť aspoň jej načasovanie. Nemali by sme však pri tom zabúdať aj na možnosť otehotnenia," dodala profesorka Ruth Maceová.