VIDEO Mladík ukázal geniálny trik, ako za pár sekúnd ošúpete vajíčko

Odstrániť škrupinu z vajíčka dá niekedy zabrať, pretože určite ste už aj vy neraz zápasili s jej drobnými úlomkami. Ak však máte po ruke studenú vodu a pohár, zbavíte sa jej veľmi rýchlo. Stačí, ak uvarené, ešte teplé vajce vložíte do pohára, do ktorého napustíte studenú vodu a pohárom dobre zatrasiete tak, aby škrupina praskla. Potom vložte vajíčko pod tečúcu vodu a stiahnite ho jedným ťahom zo škrupiny. Nezabúdajte však na to, že vajíčko musí byť horúce a voda studená.

Eggxactly how to peel a boiled egg pic.twitter.com/rqIRlUGwKn — Back To Nature (@backt0nature) 5. januára 2020

Tento nápad ocenili mnohí užívatelia, ktorí ho už vyskúšali aj doma. "Funguje to, je to super," píšu nadšene viacerí. Niektorí odporúčajú použiť tento postup aj na odstránenie šupky z rajčiakov. Viacerí ľudia si ale okrem tohto triku všimli aj niečo celkom iné, a to, že mladík po celý čas nechal pustenú vodu. "Tvoja technika ma síce ohromila, ale nezabúdaj popritom zastaviť vodu. Doslova ma to zabíja, keď vidím, ako ňou mrháš," znie jeden komentár.