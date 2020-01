Zaklínač telom i dušou: Cavill uteká do sveta videohier! Netflixu zavolal sám, Witchera pozná dokonale

WASHINGTON - Projekt, ktorý sa má vyrovnať Hre o tróny. Netflix odvysielal prvú sériu príbehu z pera najslávnejšieho poľského autora sci-fi a fantasy. Zaklínač (Witcher) má skutočne našliapnuté na obrovský úspech. V seriáli ho stvárnil Henry Cavill, ktorého už poznáme ako Supermana. Vo svojom vnútri je to však zarytý fanúšik videohier. Do fiktívneho sveta uteká rád a najradšej by bol zavretý doma, kde ho neprenasledujú médiá ani sláva.