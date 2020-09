S nosením rúšok pribúdajú pacienti so syndrómom suchého oka: Dajte na rady odborníka

Oftalmologickí odborníci len nedávno zadefinovali nový pojem MADE (suché oko z nosenia rúška). So zavádzaním bezpečnostných opatrení súvisiacich s ochorením covid-19 a najmä s nosením rúšok na verejnosti, začali totiž pribúdať prípady tzv. suchého oka.

„Ľudia už s existujúcim ochorením suchého oka hlásia zhoršenie príznakov. Ide o problémový jav desiatok miliónov ľudí na celom svete, ktorí s týmto problémom bojujú veľmi dlho,“ opísal v rozhovore pre The Conversation profesor Lyndon Jones diagnózu, ktorá bola doteraz spájaná najmä s dlhodobým čítaním alebo používaním počítača a mobilu. „Súčasne však pribúdajú pacienti, ktorí sa s týmto javom stretávajú po prvý raz a ide o reakciu ich oka na nosenie rúšok.“

Zdroj: Getty Images

Profesor vysvetľuje, že prekrytie horných dýchacích ciest výrazne znižuje šírenie vzduchu smerom od úst a nosa. Vydychovaný vzduch sa však musí rozptýliť a pokiaľ rúško presne nedosadá, trasa tohto vzduchu smeruje nahor. „Teplý vzduch tak urýchľuje odparovanie slzného filmu a keď nosia ľudia rúška dlhodobo, môže toto opakované odparovanie podporiť vznik suchých miest na povrchu oka.“

Podľa profesora je však potrebné suchému pocitu v oku odolať a v žiadnom prípade by ste si ho nemali pretrieť rukami. „Prenos koronavírusu je možný ústami a nosom a v menšej miere aj očami. Dotyk tváre neumytými rukami môže zvýšiť pravdepodobnosť infekcie. To je ďalší dôvod, prečo by ste mali vyriešiť svoj problém s MADE.“

Zdroj: Getty Images

Čo pomôže?

Jones odporúča, aby ste sa čo najskôr poradili s očným lekárom, ktorý zistí, aká je príčina vášho suchého oka. „Po druhé, dohliadnite na to, aby ste si vždy správne nasadili rúško na tvár a to najmä vtedy, ak nosíte okuliare. Priliehavá maska s opatrne prelepeným horným okrajom rúška odkláňa prúdenie vzduchu z nosa a úst smerom nadol a pomáha tak zabrániť zohrievaniu šošoviek a odparovaniu vzduchu z povrchu oka.“

Pomôcť vám môžu aj kvapky, ktoré vám však musí odporučiť lekár v závislosti od závažnosti vašej diagnózy. „Ak máte rúško, obmedzte pobyt v klimatizovanom alebo veternom prostredí a pri používaní digitálnych zariadení si robte pravidelné prestávky.“

Podľa Jonesa je nosenie rúška veľmi dôležité, hoci môže spôsobovať viaceré nepríjemnosti. „Aj keď zápasíte s MADE, nezabúdajte na ochranu horných dýchacích ciest. Nosenie rúšok, dodržiavanie sociálnej izolácie v kombinácii s hygienickými opatreniami predstavuje najdôležitejšiu časť prevencie proti šíreniu COVID-19,“ upozorňuje profesor.