FOTO Richard (39) stále jedol kuracinu: Ťažká otrava, takmer ho to zabilo

BRIGHTON - Tridsaťdeväťročný počítačový analytik z anglického Brightonu takmer ochrnul po konzumácii nedovareného mäsa, ktoré väčšina lekárov a dietológov odporúča zaradiť do jedálnička zdravej výživy. Brit sa už našťastie čiastočne zotavil a dúfa, že jeho kondícia sa časom upraví natoľko, že sa bude môcť zúčastniť športových pretekov.

Richard Jackson nedávno zverejnil svoj príbeh o veľmi zriedkavej forme otravy jedlom, ktorá sa u neho prejavila vlani v decembri. "Bol som vtedy týždeň v Londýne a stravoval som sa v reštauráciach. Vždy som si dal varenú kuracinu," začína svoje rozprávanie. Zakrátko začal mať problémy s chôdzou, preto zašiel do nemocnice St Richard´s Hospital v Chichesteri. Všetko malo veľmi rýchly spád. Do 24 hodín si prestal cítiť ruky a nemohol prehĺtať.

Zdroj: gettyimages.com

Keď opakovane upadal do bezvedomia, lekári ho na desať dní uviedli do umelého spánku, aby sa mu zotavila imunita a zároveň ho podrobili testovaniu. Príčinou zlyhania Jacksonov organizmu bola otrava kuracím mäsom, ktorá nabúrala jeho imunitný systém a spôsobila ochrnutie tela od krku nadol. Až po prebudení začal opäť hýbať končatinami. Stratil však značné množstvo svalovej hmoty, takže ho čakala náročná a dlhá cesta k úplnému uzdraveniu. Pacient bol preto premiestnený do rehabilitačného centra, kde sa postupne učil jesť, chodiť, sedieť a rozprávať.

Zdroj: Facebook/Richard Jackson

Po tom, ako sa Richard zotavil, pokračuje v rehabilitácii v domácom prostredí. "Pracujem na kondícii, mojím cieľom je postaviť sa na štart Goodwood motor racing circuit 5k. Výťažok chcem venovať centru, kde sa o mňa tak príkladne starali a vrátili ma do života," dodáva.