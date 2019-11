Žena (21) chce vyzerať čo najviac umelo: Totálne sa zohavila, ale pozrite na FOTO pred plastikami

Dvadsaťjedenročná Serena Smithová z kanadského Toronta si o sebe vždy myslela, že je príliš obyčajná. Túžila byť ako Britney Spears, Paris Hilton či Pamela Anderson. To ju viedlo k tomu, aby zmenila svoj výzor na nepoznanie.

Po oslave osemnástich narodenín v roku 2016 si preto nechala zväčšiť prsia z 32A na 32DD, čo ju stálo v prepočte viac ako 7500 eur. Stále však cítila, že to nie je ono. Dala si preto svoju tvár a pery napichať botoxom.

V apríli 2018 sa zoznámila s kulturistom Tylerom, s ktorým začala chodiť. Páčilo sa mu, ako Serena vyzerala v tom čase, preto ju prosil, aby v plastikách už ďalej nepokračovala. No blondínka nemala nijaké hranice. Za ďalšiu výplň botoxom zaplatila vyše 17 000 eur. Trvá na tom, že Tyler má rovnakú túžbu vyzerať dobre. Rozdiel je podľa nej akurát v tom, že on nechodí na plastiku, ale do posilňovne. "Odmalička ma fascinovala plastická chirurgia, sledovala som rôzne dokumenty a reality šou na túto tému," prezradila Smithová, ktorá priznala, že je rada stredobodom pozornosti kamkoľvek príde. Kedykoľvek vyjde von, hoci aj bez mejkapu, oslovujú ju muži a snažia sa s ňou zblížiť. Serena si myslí, že to je dôvod, prečo sa jej priateľovi nepáči myšlienka ďalších zákrokov.

Aj keď pozná zdravotné riziká, s plastikami neplánuje prestať. "Chcela by som ešte podstúpiť rhinoplastiku, aby som mala zlatý noštek ako Barbie, vytiahnuť si obočie, presunúť lícnu kosť, ďalej preoperovať vlasovú líniu a tiež chcem implantáty na zadok a bedrá. Mám naplánované veľké veci, toto je len začiatok," dodala svojrázna Serena.