Zástupkyňa riaditeľa (34) sexovala so študentom (17): A to jej škola stále dáva rozprávkový plat!

Lisa Rothwellová

Zdroj: Gaston County Schools

GASTONIA - Minulý piatok zatkli v americkom štáte Severná Karolína mladú učiteľku, ktorá údajne udržiavala sexuálny pomer so svojím žiakom. Nie je známe, ako sa o tom dozvedela polícia, no chlapec všetko potvrdil. Miestna učiteľská obec je pohoršená, napriek tomu ostáva obvinená stále zamestnankyňou školy. Dlho to tak ale zrejme už nezostane.