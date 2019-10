Dvadsať PREDPOVEDÍ o tom, ako bude vyzerať svet v roku 2020: Majú niektoré šancu splniť sa?

Rok 2020 už pomaly klope na dvere. V minulosti na magicky vyznievajúci rok s dvomi dvojkami a dvomi nulami ľudia pozerali ako na čosi prelomové a prevratné. Nedávno sa podarilo zhromaždiť dvadsať najčastejších očakávaní v súvislosti s rokom 2020, pričom mnohé z nich nám vyčarujú úsmev na tvárach. Je totiž jasné, že nič z toho sa už nedokáže splniť, a tak môžeme aspoň obdivovať fantáziu našich predkov, ktorí nás trochu precenili.

Každý bude mať oblek poháňaný raketovými motormi

Je síce pravda, že už existujú tzv. jetpacky. Ide však iba o experimenty a nie o oblečenie, ktoré by malo byť súčasťou šatníka bežného smrteľníka. Každá doteraz predstavená verzia totiž spaľuje neskutočné množstvo paliva a peňazí zároveň. Ide tiež o oblečenie, ktoré je veľmi nebezpečné a žiadna spoločnosť sa nehrnie do jeho sériovej výroby.

Lietajúce autá

Technicky vzaté, lietajúce autá už opustili koncepčnú fázu na začiatku 70. rokov, kedy sa Henry Smolinski a Hal Blake nechali inšpirovať Frankensteinovým lietajúcim automobilom. O jeho zostavenie sa snažili spojením Cessny s Fordom Pinto. Počas prvého letu sa však lietadlo odpojilo od auta a obaja muži zomreli. Po tomto tragickom pokuse už nemal nikto chuť skúsiť niečo podobné. Snahy o zostavenie lietajúceho auta sa iba z času na čas objavia na YouTube. Na tohtoročnom ženevskom autosalóne síce automobilka PAL-V sľúbila, že so svojím strojom za 621 500 dolárov ovládne automobilový trh ešte do konca tohto roka, ale nič také už nestihne.

Zdroj: Getty Images

Fotosyntéza prispôsobená človeku

Princíp fotosyntézy je jednoduchý: dýchaním vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý. Na druhej strane rastliny prijímajú oxid uhličitý a vylučujú kyslík. Pred niekoľkými rokmi však vedci z Kalifornskej univerzity našli spôsob, ako premeniť oxid uhličitý na kyslík pomocou ultrafialových lúčov. Mohli by sme tak ľahko dýchať napríklad v oblastiach bez zelene. Táto technológia je ale neúčinná bez zásahu spomínaného žiarenia. Na tento druh fotosyntézy treba preto zabudnúť.

Súkromné nadzvukové lietadlá

Prelomiť zvukovú bariéru 767 míľ za hodinu je v USA zakázané. Takže aj keď existuje technológia, ktorá dokáže prekonať nadzvukové Machovo číslo, žiadna spoločnosť nie je tak hlúpa, aby takéto lietadlá vyrábala. Každý miliardár zabudne na napodobňovanie Toma Cruisa vo filme Top Gun nielen preto, že je to nezákonné, ale aj veľmi nebezpečné.

Rýchlejší ako rýchlosť svetla

Tak ako nadzvuková rýchlosť, aj rýchlosť svetla má svoju hranicu. Pri zvuku je to 767 míľ za hodinu, pri svetle 186 000 míľ za sekundu. Cestovať rýchlejšie ako svetlo je však fyzicky nemožné. Michelsonov-Morleyho experiment vykonaný koncom 19. storočia mal síce preukázať rôznu rýchlosť svetla závislú od smeru pohybu Zeme a kolmo na smer jej pohybu, ale nakoniec sa skončil fiaskom. Rýchlosť svetla je totiž nemenná.

Teleportačné zariadenia

Pri teleportovaní sa musí najskôr zmapovať každý atóm v našom tele. Podľa štúdie Univerzity v Leicesteri ide približne o 45 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 gigabajtov údajov. Len pre porovnanie, na 4G smartfóne, ktorý sťahuje rýchlosťou asi 80 megabajtov za sekundu, vám stačí hodina a pol, aby ste stiahli iba 45 gigabajtov údajov. Aj keď ide o úžasný pokrok v oblasti informačných technológií, sťahovanie takého množstva údajov môže trvať storočia. Teleportovali by ste sa z jedného konca na druhý a skončili by ste v cieľovej rovine o tisíc rokov neskôr.

Zdroj: Getty Images

Dezintegrácie/rozpad

Dezintegračný lúč známy ako lúčová pištoľ je čisto teoretický projekt, rovnako ako väčšina dobrých sci-fi inovácií. Michio Kaku vo svojej knihe "Fyzika nemožného" podrobne popisuje najznámejšiu lúčovú zbraň Hviezda smrti, ktorá však neporušuje žiadne prírodné zákony. Vedci sa totiž nezvyknú venovať rozvoju technológie, ktorá by sa nedala prakticky využiť.

Dysonova sféra

V porovnaní s inými formami energie je slnečná energia čistejšia, silnejšia a najmenej obmedzená v porovnaní s ktoroukoľvek v súčasnosti dostupnou formou energie. Má všetky tieto superlatívy napriek tomu, že využívame iba tie slnečné lúče, ktoré sa rozptyľujú v zemskej atmosfére. Je nepredstaviteľné, koľko energie by sme získali z celého Slnka. Dysonova sféra, pomenovaná po britskom fyzikovi a matematikovi Freemanovi Dysonovi, je hypotetická konštrukcia, ktorá by obalila celú planétu a využívala by všetku solárnu energiu. Dyson prišiel s touto myšlienkou ešte v 60. rokoch minulého storočia. Podľa astrofyzika Nikolaja Kardaševa a jeho známej Kardašovovej škály nám však nebude tento druh energie k dispozícii. Sme totiž stále Civilizácia I. typu. Podľa neho celkovú energiu Slnka využije až Civilizácia typu II. Civilizácie typu III budú vedieť zužitkovať energiu celej galaxie.

Vznášajúce hoverboardy

Obľúbené hoverboardy nás šikovne prepravia z bodu A do bodu B. A hoci mali byť ich vznášajúce prototypy bežnou súčasťou nášho života už budúci rok, zatiaľ je tu iba model kanadskej spoločnosti Omni Hoverboards. Ten počas svojho testovania vzdušnou čiarou prekonal vzdialenosť 275 metrov. A keďže táto verzia uvedená na trh v roku 2017 stála 25 000 dolárov, veľkú dieru do sveta neurobila.

Zdroj: SITA/AP/Kamil Zihnioglu

Cestovanie v čase

Hoci sa postavy vo filme Interstellar bežne presúvajú v čase, zabudnite na to, že niečo také sa niekedy stane realitou.

Neviditeľné maskovanie

Týmto fenoménom sa zaoberala napríklad Ruská nadácia pre projekty pokrokového výskumu. Podarilo sa jej posunúť dopredu vývoj látky, vďaka ktorej by sa ľudia stali neviditeľnými, ale tam to nateraz skončilo. Vedci z Tokijskej univerzity uviedli, že cesta k neviditeľnosti vyžaduje refraktérny materiál, ktorý by odvádzal pozornosť oka od predmetu. Bol by na to potrebný náročný zdroj energie a zložitý systém kamier. A ak by človek túžiaci po neviditeľnosti ťahal so sebou všetko toto zariadenie, pokus o neviditeľnosť by bol okamžite zmarený.

Digitalizovaná myseľ

Schopnosť zakódovať naše vedomie je najvzdialenejšou métou všetkých biotechnológií. Musíme sa jednoducho zmieriť s tým, že zostaneme aj naďalej iba ľuďmi so všetkými pocitmi a myšlienkami, ktoré nás denne prenasledujú. Dobre to vystihla Susan Schneiderová z Univerzity v Connecticute, keď povedala, že "v tomto okamihu máme len vzdialený obraz o tom, čo v mozgu vyvoláva myslenie, osobnosť či pocity. Ide o fenomén, ktorý nie je možné naprogramovať".

Jedlo vo forme piluliek

Ľudia potrebujú denne prijať okolo 2 000 kalórií. Žiaden vedecký tím na svete nedokáže toto množstvo kalórií zhromaždiť do jednej pilulky.

Zdroj: thinkstockphotos.com

Svetelný meč

Veľa chlapcov sníva o hre so skutočnými svetelnými mečmi. A pre určitú skupinu vedcov z Harvardskej univerzity a Massachusettsovho technologického inštitútu sa tento sen stal predmetom výskumu. V roku 2013 vedci z týchto inštitúcií objasnili, ako svetelné meče fungujú. Fotonické molekuly sú bez hmoty, a preto sa predpokladalo, že nemôžu pôsobiť na okolie. Napriek tomu vytvárajú reakciu s okolím, ako keby hmotu mali.

Aktualizácia systému metra v New Yorku

Metro v New Yorku je závislé od systému výpočtov signálov. Niektoré z nich neboli aktualizované od 30. rokov 20. storočia, ide tak možno o najstarší počítačový systém na svete. Práve preto sú oneskorenia vlakov na dennom poriadku. Výkon načasovania v metre klesol z 93 percent v roku 2007 na 50 percent v roku 2017. Ako však uvádza Wall Street Journal, nové aktualizácie sa už pripravujú a budú nainštalované v priebehu nasledujúcich pätnástich rokov.

Klonovanie ľudí

Koncom 90. rokov juhokórejskí vedci tvrdili, že naklonovali ľudské embryo, ale pokus nevyšiel. V roku 2004 výskumníci zo Soulskej národnej univerzity vyhlásili, že pokus zopakovali, ale opäť neúspešne. Podľa Národného výskumného ústavu pre ľudský genóm okrem týchto dvoch prípadov neexistuje žiadny vedecký dôkaz o tom, že by niekto klonoval ľudské embryá. Táto technika sa teda stále javí ako fikcia.

Zdroj: Getty Images

Lúče spôsobujúce zmenšenie

Predstava zmenšovania podobná príbehom o Alici v krajine zázrakov ľudí vždy fascinovala. Atómy sa ale nemôžu zmenšovať a molekulárna vzdialenosť sa nemôže zmeniť. Veda a fyzika jednoducho nepustia.

Half Life 3

Hráči možno zosmutneli, ale formálne pomenovaná verzia Half Life 2: Episode Three nevychádza. Spoločnosť Valve ukončila tento projekt a presmerovala svoje zdroje na ďalšie, napríklad na populárnu Dotu 2.

Prenosné portály

V počítačovej hre Portal, ktorú na trh uviedla spoločnosť Valve Software, sa hráčova postava stáva pokusnou osobou. Dokáže používať portálovú zbraň, pomocou ktorej vykonáva presun medzi jednotlivými portálmi a prepája ich. Pokiaľ ide o ľudí, v tomto smere ešte stále tápajú v úplnej tme a zostane to tak ešte veľmi dlho.

Matrix

Je to zbytočné, už nás obklopuje...