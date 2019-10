Dievčina sa prezliekla za krík, aby odfotila jedinečnú udalosť: FOTO, na ktoré nikdy nezabudne

Dvadsaťtriročná Therese z amerického štátu Wisconsin chcela byť pri tom, keď Andrew Philibeck požiada jej sestru Rachel o ruku. Snažila sa byť čo najnenápadnejšia, aby nepokazila romantickú atmosféru. Rozhodla sa preto preobliecť sa za krík, aby mohla nepozorovane fotografovať budúcich snúbencov. Neskôr sa na Twitteri podelila so svojimi bravúrnymi fotografiami. Mnohí ju chválili za vynaliezavosť a oddanosť voči svojej staršej sestre.

Sister got engaged this weekend and I dressed as a bush in the wilderness to watch/capture the moment. We are 1 yr apart.. why are our lives so different rofl pic.twitter.com/cE14RBZ9CL