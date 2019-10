Ako bazilike pomáhajú moderné technológie

S výstavbou baziliky sa začalo v roku 1506. Projekt mal odzrkadľovať silu Ríma. Z materiálov sa tak využíval najmä travertín, ktorý stavitelia museli dovážať z 20 km vzdialeného Tivoli, a to v člne po vode, a potom vlakom. Pre nákladnosť dopravy Július II. neskôr prikázal pracovať s lacnejšími materiálmi ako tehly a brekcia.

Bazilika svätého Petra bola definitívne dokončená 18. novembra 1626. V súčasnosti má rozlohu 15 000 metrov štvorcových, čo je približne veľkosť dvoch futbalových ihrísk. Je vysoká 132 metrov, a pokojne by sa do nej vošla Socha slobody.

Svätá omša a moderné technológie

Táto rozľahlá stavba má pre svoje duchovné poslanie a cenný inventár mnoho špecifík, na ktoré sa musí denno-denne prihliadať, a to aj pri premiestňovaní ťažkých lavíc a stoličiek pred omšou, ktoré sa tak stáva výzvou. Historické mramorové podlahy nesmú byť príliš zaťažované, prudkými pohybmi človeka či nevhodne zvoleného zariadenia môže dôjsť k poškodeniu vzácnych umeleckých diel a úzky vstup taktiež úlohu nezľahčuje. Navyše, počas omše a všetkých ďalších činností v bazilike musí byť zachované úplné ticho.

Duchovní z Ríma preto hľadali zodpovedajúce riešenie a našli ho v moderných technológiách. Na sťahovanie nábytku či dokonca spovedníc si vybrali vysokozdvižný vozík STILL, ktorý svoju misiu plní aj na priľahlých 3 hektároch pozemkov, ktoré prislúchajú k Vatikánu. Zariadenie pritom muselo kvôli spomínaným vlastnostiam baziliky spĺňať požiadavky ako nízka hlučnosť, absolútne obratná manipulácia aj v úzkych priestoroch a taktiež najnižšie možné podlahové zaťaženie. Na týchto významných miestach však oceňujú aj jeho kompaktnosť, bezpečnosť či ovládacie páky a moduly rýchlosti. Áno, aj tie sú pre výber vysokozdvižného vozíka do baziliky dôležité. Vodičovi totiž umožňujú prispôsobiť prácu s vozíkom typu manipulácie, čo je v takýchto nezvyčajných a vzácnych priestoroch viac ako potrebné.

Pred bohoslužbou má službu v bazilike vozík STILL:

„V Bazilike svätého Petra pracuje RX 50-13, ktorý patrí medzi najkompaktnejšie elektrické vozíky, jeho konštrukcia je menšia ako 2 metre, a preto ideálna aj do ťažšie priechodných priestorov. Vynikajúcu stabilitu pri jazde do zákrut dosahuje vďaka optimalizovanému systému Curve Speed Control. Spolupráca s výnimočným miestom, akým je bazilika, ukazuje, že vlastnosti vysokozdvižných vozíkov nachádzajú využitie skutočne na tých najrôznejších miestach,“ hovorí Tomáš Ličko, obchodný reprezentant spoločnosti STILL.

Bazilika svätého Petra dnes patrí medzi najnavštevovanejšie miesta na svete. S Michelangelom už, žiaľ, jej úpravy konzultovať nemôžeme, ale určite by bol s praktickým využitím moderných možností spokojný.

