Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA - Grganie je nepríjemné, ale na druhej strane zdraviu prospešné, ako hovorí jedno čínskej príslovie. Hoci na odgrgnutie u bábätka čakáme priam nedočkavo, ak si grgne dospelý, môže nás to poriadne znechutiť. Vo väčšine prípadov nepredstavuje grganie nič závažné. Nikoho by preto nenapadlo, že by mohlo byť prejavom niečoho vážnejšieho.