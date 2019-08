Študentka (18) sa ukryla v kufri auta svojho priateľa: Nachytanie priamo pri čine, bola som v šoku!

Kamarátka Samanthy Grywalskyovej posielala jej priateľovi, 19-ročnému Jacobovi, koketné správy. Jacob sa s nepríjemnou online konverzáciou zdôveril svojej priateľke. Keď mu raz dievčina napísala, aby ju vyzdvihol, spoločne so Samanthou zosnovali dokonalý plán, ako ju nachytať pri jej snahách o mladíka priamo na mieste činu. Samantha sa ukryla v kufri Jacobovho auta, pričom jej priateľka o tom netušila.

Zdroj: Facebook/Samantha Grywalsky

"Počula som, ako nastúpila do auta a zakričala Jacobovo meno. Znelo to, akoby bola opitá, ale neskôr sa ukázalo, že bola úplne triezva. Šokovalo ma to," hovorí 18-ročná študentka. Jej kamarátka sa Jacobovi následne priznala, že už dlhší čas sa chce s ním vyspať. Grywalskyová si celý tento rozhovor tajne nahrávala z kufra na mobil.

Zdroj: Facebook/Samantha Grywalsky

Po nejakom čase Jacob vystúpil z auta pod zámienkou, že ide do kufra po kondómy. Vtedy sa jeho oficiálna partnerka presunula z kufra na zadné sedadlá auta a svoju kamarátku dokonale vystrašila. V tom čase už mala nohavice stiahnuté po kolená v očakávaní, že do auta nastúpi Jacob. "Bolo to také vtipné, vyzerala, akoby jej ušiel pes na ulicu," spomína pobavená Samantha. Jej kamarátku nechali osamote na parkovisku a odišli preč. Tínedžerka zjavne neľutuje, že prišla o takéto "priateľstvo".