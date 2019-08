VIDEO Hororový koniec hádky medzi taxikárom a pasažierom: Neuveríte, čo spravil zákazníkovi!

Incident sa stal ešte 17. mája na moste London Bridge. Video zachytáva, ako sa dvojica chvíľu háda o trase v Mercedese Vito. Potom ale taxikár prudko zabrzdí, očividne zámerne, aby "uzemnil" pasažiera, s ktorým sa nezhodol. Náraz bol tak silný, že muž utrpel vážne zranenia. Tým sa to ale neskončilo. Vodič následne zastavil neďaleko Temže a vytiahol pasažiera von cez zadné dvere. Potom k nemu pristúpil ďalší zákazník, ktorého naložil a odišle preč.

Zdroj: Youtube/What you see what you get

Podľa všetkého sa pasažier, ktorý nemal zapnutý bezpečnostný pás, bol na ceste do mesta Sevenoaks v grófstve Kent. Počas hádky povedal muž vodičovi: Do prdele, som južan, áno?" Taxikár odpovedá: "Kámo, počúvaj, drž tú pos*atú hubu, cena je pevne stanovená."

Metropolitná polícia pátrala po oboch mužoch, so zraneným pasažierom sa jej medzičasom podarilo skontaktovať. "Už sme s ním hovorili, no potrebujeme ďalších svedkov incidentu. Najlepšie samotného taxikára a muža, ktorého viezol potom," uviedol dôstojník Phil Hastings.