Žena (29) si bola zabehať: Po návrate si za stieračom našla odporný odkaz na FOTO

Tess Scorrarová si bola zabehať na pláži Nudgee Beach v austrálskom Brisbane. Keď sa zhruba o polhodinu vrátila k svojmu autu, našla si na ňom odkaz, v ktorom stálo: "Ahoj, si veľmi atraktívna. Ak by si mala záujem, rád by som od teba kúpil tvoje nohavičky. Môžeme sa stretnúť pri ceste smerom do mesta. Jednoducho niekde tam zastav a ja si ťa už nájdem."

Zdroj: profimedia.sk

Dvadsaťdeväťročnú ženu pomyslenie na to, že niekto ju sleduje, poriadne rozrušilo. Preto varovala ostatných, aby boli obozretní a dávali pozor na seba a svoje veci. "Bola som preč len 20 či 30 minút. Najprv som si myslela, že je to pokuta alebo možno niekto do mňa narazil a nechal mi odkaz, ako sa môžeme spojiť. Ale potom som si ho prečítala a ostala naozaj znechutená."

Zdroj: Facebook/Tess Scorrar

Scorrarová chodí na spomínanú pláž už roky, no teraz sa tam bojí znovu ísť. Zároveň všetko ohlásila na polícii, pretože reálne hrozí, že dotyčný bude v obťažovaní jej alebo niekoho iného pokračovať. "Iná osoba by už nemusela mať toľko šťastia a dostať len odkaz," dodala Tess.