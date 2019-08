Mladík (33) ohuruje svoje okolie: Pozriete FOTO a hneď budete vedieť prečo

Zdroj: Facebook/Nathan Meads

OXFORD - Podoba niektorých ľudí so slávnymi osobnosťami je zarážajúca. Nathan Meads z anglického Oxfordu má to šťastie, že vyzerá ako Brad Pitt. Jeho príjmy sú však v porovnaní s hollywoodskou hviezdou neporovnateľne skromnejšie. Podobnosť so slávnym hercom si vraj uvedomil až vtedy, keď ho začali na ulici zastavovať ľudia kvôli autogramu.