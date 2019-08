Manželia zverejnili FOTO pred a po závislosti na pervitíne: Úžasná zmena

Brent Walker zverejnil na sociálnej sieti svoj a manželkin príbeh. Obaja začali s metamfetamínom v roku 2010. So závislosťou sa im podarilo skoncovať pred tromi rokmi. "Ľudia vôbec nemusia brať drogy. Sme toho dôkazom. Dá sa žiť úplne inak a lepšie. Môžete sa toho zbaviť, ale nesmiete prestať bojovať," píše Američan, ktorý svojím príspevkom vyvolal povzbudivé a obdivné reakcie.

Obdobie závislosti spätne hodnotí ako najhoršiu etapu svojho života, ktorá mu rozbila celú rodinu. S Ashley prišli o všetkých svojich päť detí, pretože sa o ne nedokázali postarať. Šesť rokov žila Ashley na striedačku v liečebniach a Brent si dokonca posedel aj vo väzení. "Celý náš majetok bol naskladaný v plastových vreciach, ktoré sme prenášali sem a tam. Potom sme si povedali dosť, takto to predsa nemôže fungovať. Droga nám vzala pokoj, spánok, rodinu. Stačilo," spomína Walker.

Spolu s manželkou našli oporný bod vo viere a začali chodiť do kostola. Zo závislosťou skoncovali spoločne a po tridsiatich dňoch abstinovania sa zosobášili. Obaja sa zhodnú vtom, že v boji so závislosťou môže pomôcť najmä zmena prostredia. "Musíte sa odstrihnúť od známych, ktorí radi spomínajú a vracajú sa do minulosti. Sú už pre vás nebezpeční," hovorí Brent. Tretím dôležitým krokom je auto. Nejakým zázrakom sa totiž obom manželom podarilo udržať si prácu a časom si kúpili auto. Dvojica sa teraz snaží získať späť do opatery svoje deti. Želajú si najmä to, aby boli zdraví a dokázali normálne fungovať. "Je to všetko ťažká a tŕnistá cesta, ale keď sme to dokázali my, zvládnu to aj ostatní," uzatvárajú.