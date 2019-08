FOTO Žena nosila 30 rokov na zápästí gumičku do vlasov: Kruté doživotné následky

BRITSKÁ KOLUMBIA - Istá Kanaďanka nosila dlhé roky na zápästí gumičku do vlasov pre prípad, že by ju potrebovala. Začiatkom tohto roku jej však lekári diagnostikovali syndróm karpálneho tunela. Dodnes trpí veľkými bolesťami oboch zápästí, snaží sa preto varovať ostatné ženy.

Lisa McLennanová z Britskej Kolumbie dlhých tridsať rokov nosila na ľavom zápästí náhradnú gumičku do vlasov. Škaredo na to doplatila, vyvinul sa totiž u nej syndróm karpálneho tunela. "Išlo o obyčajný zvyk, keď som gumičku nemala vo vlasoch, ale som si ju dávala na ruku. Teraz už viem, že to nesmiem robiť, aj keď sa mi to stále podvedome stáva. Začala som radšej používať štipec do vlasov," hovorí 47-ročná matka.

Zdroj: Facebook/Lisa McLennan

Pôvodne si myslela, že príčinou bolesti je artritída, ktorou v tom čase trpela. Jedného dňa sa ale v obchode posťažovala jednej z predavačiek, že jej ľavé zápästie je oveľa tvrdšie, než to pravé. "Ukázala na gumičku okolo môjho zápästia a povedala, že s tým musím prestať. Vraj jej to povedal neurológ," prezradila. A mala pravdu, lekárske testy potvrdili, že žena naozaj trpí spomínaným syndrómom.

Zdroj: Getty Images

Naoko nevinný zlozvyk u McLennanovej vyvolal problémy s krvným obehom, zápal a poškodenie hlavného nervu v ruke. V súčasnosti už bolesť ustupuje, no poškodenie je podľa lekárov trvalé. "Nerobte to! Nenoste gumičku na zápästí," varuje ostatné ženy.