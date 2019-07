Žena šla na dovolenku, spolubývajúci sa jej mal postarať o kvety: FOTO, ktoré vás dostane do kolien

Londýnčanka Lauren žije v byte s tromi ďalšími spolubývajúcimi vrátane Jacka, ktorý tam ako jediný zostal v čase jej dovolenky. Vedela, že je láskavý a ohľaduplný, preto ho poprosila, aby sa postaral o jej rastliny.

Zdroj: Twitter/laurenfrench

Minulý týždeň odletela do New Yorku a ešte v ten večer jej kamarát poslal vtipné fotografie. Zábery zverejnila na Twitteri, kde získali už takmer 200-tisíc pozitívnych reakcií. Ľudia veľmi ocenili Jackov citlivý prístup k starostlivosti o kvetiny. Mladík im totiž číta knihy či dokonca s nimi hrá karty.

"Cieľ: nájsť niekoho, kto sa o vás postará tak dobre, ako tento mladík o kvety," znie jeden z komentárov. Jedna užívateľka ale so smiechom možno správne podotkla, že hoci Jack kvetom venuje naozaj príkladnú pozornosť, nevyzerá to tak, že by práve polieval, čo je pre ne asi to najdôležitejšie.