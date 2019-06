Muž (42) chcel manželke prejsť cez rozum: Natrela ho vlastná dcéra, krutá pomsta na FOTO

DUBLIN - Štyridsaťdvaročnému Írovi poriadne zavarila jeho dcéra, keď na internete zverejnila, ako to doma fungovalo, keď bola ich mama na dovolenke v Španielsku. Predstieral, že už nie je v krčme a dokonca poslal žene aj dôkaz, no nebolo to celkom tak, ako opísal. So zradou ženskej časti rodiny sa už vraj ale zmieril.

Manželka Damiena Keegana Fiona sa chcela počas dovolenky uistiť, že jej manžel nevystrája nejaké hlúposti a pekne sedí doma na zadku. A tak mu v pondelok večer o deviatej zavolala a on ju presviedčal, že už je na ceste domov z krčmy, čo samozrejme nebola pravda. Fiona chcela dôkaz o tom, že už je doma. Zábava v pube bola v plnom prúde, no nakoniec si Damien predsa len odskočil domov, aby sa vyhol prípadnej hádke so ženou. Vymyslel teda geniálny plán - naskočil do taxíka, zaliezol do postele, kde ho odfotila dcéra Naomi a fotku poslala mame. Potom sa Damien vrátil do krčmy za kamarátmi. Bol vraj taký rýchly, že si jeho kamaráti ani nestihli všimnúť, že odišiel.

Zdroj: Twitter/naomikeegan7

A zatiaľ čo sa spokojný chválil, ako prešiel manželke cez rozum, Naomi nelenila a všetko zverejnila na internete. "Mama sa ma pýtala, či je ocino doma. Áno bol, ale hneď, ako som ho odfotila v posteli, aby som ju upokojila, vrátil sa do krčmy," okomentovala svoje zábery.

Zdroj: Facebook/Naomi Keegan

Zábavu nič netušiaceho Keegana prerušila jeho švagriná, keď mu napísala, že už celý Twitter vie o tom, že neleží v posteli, ale užíva si s priateľmi a jeho trik s fotkou komentujú v Austrálii. Nezabudla ho ubezpečiť, že zábery si určite prezerá aj jeho manželka. Damien si teraz sype popol na hlavu. "Nikdy predtým som sa nepokúšal Fionu oklamať a moja vlastná dcéra ma takto natrela. Ale veľa mužov mi ďakuje, lebo som ich naučil nový trik. Pripomenul som im, aby boli opatrnejší a nepodceňovali svoje deti," vyhlásil. Zároveň poďakoval aj taxikárovi, ktorý ho v ten večer viezol domov. Keď mu vraj vysvetlil, čo plánuje urobiť a povedal, že sa vráti hneď, ako ho dcéra odfotí, neúčtoval mu za čakanie pred domom.