FOTO Toto ste už niekedy videli? Na onkologickom oddelení je tehotných 14 sestričiek naraz

Neuvedomili sme si, koľké sme tehotné, až dokým nás niekto nespočítal," uviedla sestra Farren Car Richardsonová. Všetkých štrnásť sestier pracuje spolu na desiatom poschodí na onkologickom oddelení. Porodiť by mali v čase od mája do októbra. Jedna z nich dokonca čaká dvojičky.

Bostonská nemocnica sa so správou podelila prostredníctvom Twitteru, kde zverejnila fotografiu svojich tehotných zamestnankýň. "Pracujeme spolu deň čo deň, sme malá rodina, takže je vzrušujúce pridať do skupiny pár malých členov," poznamenala Sarah O’Malleyová.

Whoa mamas! The Lunder 10 oncology family at #MGH is growing fast with 14 pregnant nurses on the floor and one expecting twins. These nurse mamas are sharing 15 new reasons to smile! pic.twitter.com/xFeAeoACEM