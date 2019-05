Žena (51) nosila dlhé roky tesnú podprsenku s kosticami: FOTO katastrofických následkov

BRIGHTON - Všetky ženy, ktoré obľubujú tesné podprsenky, by si mali prečítať príbeh päťdesiatjedenročnej Britky. Jej skúsenosť ich snáď dostatočne poučí a popremýšľajú nad tým, aký druh spodnej bielizne si budú kupovať. Prsia napratané v menších košíkoch a navyše s kosticami síce zatraktívnia hrudník, ale zdravotné problémy, ktoré sa časom dostavia, atraktívne určite nie sú.

Len pre silné žalúdky sú zábery, ktoré zverejnila Lynne McConnellová po operačnom zákroku na svojom hrudníku. Po odstránení benígnej cysty jej totiž medzi prsiami zostal hotový kráter. "Tesné podprsenky s kosticami som začala nosiť pred pätnástimi rokmi. Vyzeralo to dobre a keď ma podprsenka tlačila, vždy som to nejako vydržala a nakoniec som si na to zvykla," hovorí Angličanka, ktorej veľkosť hrudníka je 34GG. Po rokoch takéhoto nosenia sa jej medzi prsníkmi vytvorila asi štvorcentimetrová hrudka.

Zdroj: profimedia.sk

Lekár jej diagnostikoval absces spôsobený infekciou a predpísal antibiotiká, ktoré však problém nevyriešili. Lynne preto zašla na kliniku, kde zistili, že má cystu, ktorá musí ísť von. Podľa doktorov bol kožný útvar výsledkom nosenia tesnej podprsenky, ktorá blokovala krvný obeh a žľazy na hrudníku. Zákrok trval dve hodiny, rana sa hojila tri mesiace.

Zdroj: profimedia.sk

McConnellová prostredníctvom svojej nepríjemnej skúsenosti upozorňuje všetky ženy, aby si dávali pozor a nikdy nepodceňovali nosenie podprseniek s kosticami, hoci ich hrudník v nich vyzerá plnší a pevnejší. Môžu totiž spôsobiť viaceré zdravotné problémy. "Po zákroku nosím už iba športové podprsenky bez kostíc. Už nikdy nedopustím, aby sa mi stalo niečo podobné. Verejnosť by mala byť viac informovaná o tom, aká je tesná spodná bielizeň nebezpečná," odkázala všetkým ženám Lynne.