FOTO Dievčine zomrela v priebehu ôsmich mesiacov mama aj sestra: Nepodľahnite rovnakému peklu!

"Za ich smrť viním drogy. Ak by naša mama nebola drogovo závislá, naše životy by boli úplne iné," uviedla 29-ročná Stacey. Mama dvoch dievčat Annabel Whiteová údajne nezvládala výchovu. Lucy sa snažila vyrovnať s tým, že nemôže byť s mamou. "Keby mama nedrogovala, nerobila by to ani Lucy," pokračuje jej sestra.

Zdroj: Facebook/Stacey Jordan

Stacey svoju mamu obviňuje so smrti svojej sestry. Tá totiž začala drogovať po tom, ako videla, že matka je závislá, hoci svojim dcéram tvrdila, že opak. Aj Stacey skúsila drogy, no bola silnejšia než jej sestra. "Som oveľa sebeckejšia ako Lucy a len vďaka tomu som prežila," hovorí Stacey.

Stacey (vľavo) a Lucy Zdroj: Facebook/Stacey Jordan

Lucy, študentka kriminalistiky, pracovala ako dobrovoľníčka v centre pre drogovo závislých a snažila sa tak pomáhať nielen cudzím ľuďom závislým na drogách, ale aj mame a sestre. No sama prepadla tomuto peklu. Vlani v máji dom užila kokteil kokaínu a silných liekov na predpis a odpadla. Pár dní ju ešte v nemocnici udržiavali na prístrojoch, no keďže jej mozog bol už mŕtvy, napokon ju odpojili.

Lucy a Annabel Zdroj: Facebook/Stacey Jordan

O osem mesiacov neskôr zomrela v dôsledku drogovej závislosti bohužiaľ aj Annabel. Bola totiž diabetička, ale radšej užívala drogy než inzulín. Stacey uložila urny s popolom oboch žien do jedného hrobu, aby boli navždy spolu. Dievčina naďalej trúchli, no táto krutá životná udalosť je naučila otvorenosti voči drogovej problematike.