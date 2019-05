FOTO Tínedžerka (18) počas tréningu začala mať veľké bolesti: Ich príčina ju úplne dorazila

Sedemmesačná Maizie "vkročila" do života svojej mamy Beth Martinovej veľmi nečakane. Tá totiž vôbec nevedela o tom, že je tehotná a po celý čas si udržala veľkosť 34. "Raz sa ma niekto v práci pýtal, či náhodou nie som tehotná. Prišlo mi to netaktné. Ale práve vtedy som pribrala nejaké kilečko a tak som si urobila test. Bol negatívny," spomína na obdobie spred dvoch mesiacov, keď už bola vo vysokom štádiu tehotenstva. Beth dokonca nastúpila na výcvik, ktorý absolvovala ako budúca členka pohraničnej stráže. Fyzicky náročné úlohy zvládala výborne, hoci pociťovala únavu. Tú ale pripisovala tréningu, ktorý zaberal až 70 hodín týždenne.

Zdroj: Facebook/Beth Martin

Keď prišli prvé kontrakcie, Martinová si myslela, že ide o príznaky syndrómu podráždeného čreva, zavolala preto na bezplatnú lekársku službu a žiadala o radu. Lekárka na druhej strane okamžite pochopila, že tínedžerka začína rodiť a kázala jej, aby sa hneď prihlásila na pohotovosti. Nič netušiaca Beth mala iba niekoľko hodín na to, aby spracovala informáciu, že bude matkou. "Moji bratia si mysleli, že si z nich strieľam, otec bol dojatý a nadšený zároveň. Mama iba krútila hlavou a opakovala mi, že je v šoku."

Zdroj: Facebook/Beth Martin

Po náročných 76 hodinách, ktoré zahŕňali aj prípravu matky na pôrod, prišla na svet zdravá Maizie vážiaca 4,5 kg. "Nikdy som netúžila po deťoch, ale moja dcérka je to najlepšie, čo ma mohlo v živote stretnúť," hovorí šťastná mamička, ktorá sa už medzičasom vrátila do školy. Lekári definujú prípady, ako je tento, ako tzv. skryté tehotenstvo a tvrdia, že nejde o nič nezvyčajné. Ženám sa vraj plod tlačí za rebrá a nie je nič nezvyčajne, keď mávajú aj počas tehotenstva nepravidelný cyklus. Staršie ženy pripisujú problémy s nepravidelnou menštruáciou menopauze a mladšie ju spájajú s užívaním antibiotík, zmenou životného štýlu alebo so stresom. V prípade Martinovej však zostáva záhadou, že tehotenský test, ktorý si robila, vyšiel negatívne. Zvyčajne je to totiž práve ten alebo náhly nárast hmotnosti, vďaka ktorým žena zistí, že je v očakávaní.