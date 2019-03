Muž išiel na obed, no predtým potreboval ísť na záchod: V mise ho čakalo prekvapenie na FOTO

"Viete si predstaviť, že zdvihnete záchodovú dosku a nájdete toto?" okomentoval fotografiu zverejnenú na Twitteri hasič, ktorý bol vyslaný na miesto "incidentu". Jose totiž našiel vo svojom záchode leguána po tom, ako sa domov prišiel najesť.

Can you imagine lifting the toliet seat and finding this? Today Engine 13 responded to this exact call. Upon arrival the owner stated when they went to use the restroom they found the lizard in the toliet . Our crews took the lizard outside and released him without harm! #Media pic.twitter.com/WxfwAYvh5K