Dvojnásobná matka (25) si pochvaľuje vzťah so svojím snúbencom (62): V posteli mu nestíham!

Nebola to láska na prvý pohľad. Laura Wrightová priznala, že o Steva Churchwarda spočiatku nemala vôbec záujem. "Bol plešatý, mal veľa vrások a pivné brucho. Nebol to vôbec môj typ a nepriťahoval ma," hovorí mladá žena. Steve jej ale neskôr kontaktoval na Facebooku a začali si písať. Zhruba o mesiac obaja priznali, že niečo k sebe cítia. V roku 2017 sa zasnúbili a v súčasnosti sa plánujú zosobášiť.

Napriek priepastnému vekovému rozdielu si Laura ich sexuálny život veľmi pochvaľuje. "Niekedy s ním dokonca neviem udržať krok, je naozaj vo forme," poznamenala. Steve obstál aj ako náhradný otec. Príkladne sa stará o Laurine deti, malý Braydon ho už dokonca začal volať "ocko".

Laura spomína aj na to, keď svojho staršieho priateľa predstavila rodičom. Jej otec je o desať rokov starší ako Steve, tak sa bála, že budú proti. No stal sa pravý opak, dcérinho nového partnera si pochvaľujú a tešia sa z ich spoločného šťastia. Pochopenie pre ich lásku už ale nemá množstvo cudzích ľudí, ktorí sa pohoršujú nad tým, keď sa na ulici držia za ruky. Napriek neprajným poznámkam sa ale dvojica chystá už čoskoro vziať. Spoločné deti mať nechcú, no prioritou pre Lauru je podľa jej slov to, že Steve ju naučil skutočnému významu lásky.