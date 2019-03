Bude takto vyzerať budúcnosť ľudstva? Obrie kolónie vo vesmíre, na Zem len za prácou

NEW YORK - Budúcnosť ľudstva sa bude odohrávať v obrích vesmírnych kolóniách v rámci slnečnej sústavy, kde budú žiť bilióny ľudí, z ktorých niektorí budú cestovať na Zem za prácou. Takúto víziu predstavil na podujatí leteckej asociácie Wings Club v New Yorku zakladateľ internetového obchodu Amazon a najbohatší človek sveta Jeff Bezos.

Podľa neho sa pre ďalšie generácie Zem stane miestom určeným výlučne na bývanie a na prácu, zatiaľ čo ťažký priemysel, výroba energie či ťažba surovín sa budú odohrávať na iných miestach vo vesmíre. "Slnečná sústava môže dať útočisko až biliónom ľudí. Len si predstavte, ako neuveriteľná a dynamická civilizácia by to bola," citoval Bezos britský denník The Times. Alternatívou je podľa miliardára iba civilizačná stagnácia, ak sa ľudstvo rozhodne ďalej žiť výhradne na Zemi. "Bol by to dosť neradostný svet, ale my sa môžeme rozhodnúť inak," dodal.

Zdroj: Getty Images

Podľa Bezosa môžu budúce generácie žiť v umelo vystavaných vesmírnych kolóniách, ktoré budú obiehať v slnečnej sústave. Takáto budúcnosť je podľa neho pravdepodobnejšia než možnosť, že by ľudia obývali nejakú inú planétu. Biznismen pritom odkázal na vízie amerického fyzika Gerarda K. O'Neilla, ktorý už v 70. rokoch minulého storočia prišiel s návrhom na stavbu rotujúcich valcovitých vesmírnych kolónií. Pre Bezosa je prenikanie ľudí do vesmíru veľká téma aj vzhľadom k jeho podnikaniu - vlastní vesmírnu spoločnosť Blue Origin, ktorá vyvíja komerčné kozmické lode pre lety s pasažiermi. V januári úspešne otestovala raketu New Shepard s cestovným modulom určeným pre suborbitálne lety.

Bezos ale nie je jediný, kto pracuje na uskutočnení platených letov do vesmíru. Konkurujú mu ďalší miliardári ako zakladateľ firmy Virgin Richard Branson so svojou Virgin Galactic alebo Elon Musk, šéf firmy na výrobu elektromobilov Tesla, so svojou spoločnosťou SpaceX. Tá minulý týždeň získala konečný súhlas na to, aby 2. marca uskutočnila prvý skúšobný let svojej novej kozmickej lode Crew Dragon určenej pre prepravu ľudí.