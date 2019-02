Ženu pobúrila reakcia jej manžela: V noci dostala ich dcérka (2 mes.) reflux, neuveríte, čo spravil!

Plačúce dieťa, ktorému sa uprostred noci prihlásia bolesti brucha, je nočnou morou každého rodiča. Zvládnuť kričiace bábätko a potláčať pritom vlastnú únavu a túžbu po spánku si vyžaduje poriadnu dávku trpezlivosti. Podobná situácia nastala aj v rodine mamičky, keď zhruba o tretej nadránom zobudil jej dvojmesačnú dcérku reflux. A hoci mnohí oteckovia podobné záležitosti prespia, jej manžela to nakoplo k aktivite, ktorá ju ale vôbec nepotešila.

"Povedal do riti a dodal jej meno. Dcérka má len deväť týždňov, takže tomu nemohla rozumieť. Napriek tomu si myslím, že to nie je správne," posťažovala sa žena na internete. Otec dievčatka vraj dovtedy spal a matka nechápe, prečo takto reagoval. Väčšina užívateľov ju uistila, že dieťaťu to nijako neublížilo a ona zbytočne celú vec zveličuje. "Keď je človek vyčerpaný, zachová sa všelijako a váš manžel to určite nemyslel zle," znel jeden z komentárov.

Ďalší z prispievateľov povedal, že hrešiť na niekoho alebo hrešiť v prítomnosti niekoho, sú dve rozdielne veci. Problém by nastal vtedy, keby otec nadával dcére a bol pri tom aj agresívny. Pokiaľ si len v jej prítomnosti uľavil, išlo iba o akt zúfalstva alebo únavy. Niektorí dokonca pridali zopár tipov, čo zabralo na ich ratolesti, keď ich už nič nedokázalo utíšiť. Väčšina sa zhodla v tom, že sa treba bábätku prihovárať nežným hlasom, iné mamičky zasa okolnosti prinútili vytiahnuť do boja silnejšie zbrane. "Ja som bola niekedy taká unavená, že som deťom spievala pesničku o tom, ako som ich našla v smetnej nádobe a ak neprestanú, vrátim ich tam," opísala zvláštnu uspávaciu techniku jedna z nich.