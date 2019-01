Dôchodcovia zažili najväčší šok svojho života: Vošli do izby a stuhli, preboha, veď oni tam sexujú!

CARRICKFERGUS - Dvojicu britských dôchodcov čakalo po príchode do ich kajuty na palube luxusnej lode nemilé prekvapenie. Pristihli tam totiž člena posádky s neznámou ženou v chúlostivej situácii. Pár sa teraz sporí s vedením spoločnosti a očakáva od nej ústretovejší a najmä štedrejší postoj.

Keď sa seniori Bobby (64) a Mary (62) Jacksonovci vydali na svoju prvú plavbu zo Singapuru do Thajska, boli presvedčení o tom, že ide o plavbu snov. Lenže tá sa zmenila na nočnú moru. Najskôr trčali dve a pol hodiny na singapurskom stredisku Marina Bay a keď sa už konečne vrátili na palubu, v ich kabíne ich čakalo nemilé prekvapenie. "Šli sme najskôr do baru a odtiaľ do izby," opisujú začiatok incidentu. Lenže kajutu sa im nedarilo odomknúť. Karta nefungovala, tak otvorili až na tretí raz. Ten pohľad ich ohromil. "Po otvorení dverí som uvidela zadok nahého muža, ako sexuje s nejakou ženou na našej posteli. Takmer som onemela," vraví Mary.

Zdroj: Getty Images

Člen personálu, ktorý manželov sprevádzal, vraj okamžite kontaktoval svojich nadriadených. Neskôr sa ukázalo, že nahé mužské pozadie patrilo jednému z členov posádky. "Hneď sme sa stiahli do kajuty mojej sestry a nechali sme všetko na personál, nech to vyrieši. Bola som v šoku, potrebovala som vodu. Veľmi som sa zľakla," pokračuje.

Vedenie spoločnosti Norwegian Cruise Line, ktoré chcelo incident vyriešiť priamo na palube, zaujalo podľa sťažovateľov neférový postoj, pretože ako ospravedlnenie ponúklo páru kompenzáciu vo výške sto libier. Za lístok pritom seniori zaplatili 4800 libier a za takúto sumu vraj neočakávali, že vo svojej posteli pristihnú pri sexe člena posádky. "Celý ten výlet bol pre nás jedna veľká katastrofa. Najskôr incident na izbe a potom som ochorela," hovorí Jacksonová. S manželom po návrate domov spísali oficiálnu sťažnosť, na základe ktorej im spoločnosť nakoniec prisľúbila kredit vo výške dvesto libier, ktorý môžu uplatniť pri ďalšej plavbe ich loďou.

Zdroj: Facebook/Norwegian Cruise Line

O morálke personálu na luxusných lodiach Norwegian Cruise Line prehovorila aj kaderníčka, ktorá kedysi na takejto lodi pracovala. Na palube je vraj úplne bežné, že mladší členovia personálu si privyrábajú sexom so staršími pasažierkami, a to napriek tomu, že je to zo strany zamestnávateľa prísne zakázané.