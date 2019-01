Policajt to schytal od opitého vodiča! Zbesilé VIDEO má slúžiť ako výstraha

Video z kamery umiestnenej na uniforme policajta zachytáva, ako do neho narazil 23-ročný Kane O’Connor, ktorý šoféroval Citroën Berlingo. Zostal tak zakliesnený medzi ním a zaparkovaným policajným autom. David Kerr pri tom utrpel ťažké poranenie oboch nôh. Mladík pokračoval v zbesilej jazde, vrazil ešte do niekoľkých áut a dokonca aj do betónovej steny, ktorá sa v dôsledku toho zrútila.

Zdroj: YouTube/GM Police

Incident sa odohral ešte vlani v októbri. Kerr bol desať týždňov práceneschopný a dlho to vyzeralo tak, že jeho kariéra v policajnom zbore sa skončila. O’Connor ukradol dodávku v noci 18. októbra spred miestnej kaviarne a hneď vymenil štátnu poznávaciu značku za falošnú. Na druhý deň ho však Kerr vypátral a chystal sa ho zadržať.

Práve preto sa dal páchateľ, ktorý bol v tom čase pod vplyvom alkoholu, na útek. Po niekoľkých kilometroch zastavil a nechal auto pri ceste. Krátko nato bol zatknutý a odsúdený na štyri roky nepodmienečne za ťažké ublíženie na zdraví, krádež vozidla a nebezpečnú jazdu. Taktiež dostal zákaz tri roky viesť motorové vozidlo.

Zdroj: YouTube/GM Police ​

Britská polícia tento týždeň zverejnila video z incidentu, aby poukázala na to, aké môže mať takéto nebezpečné konanie následky. "O’Connor sa zachoval mimoriadne bezohľadne, keď svojím autom narážal do všetkého a všetkých, ktorí sa mu ocitli v ceste. Je zázrak, že pri tom utrpel zranenia len jeden človek. Teraz je tam, kde si zaslúži byť - zamknutý za mrežami, kde nemôže nikomu ublížiť," uviedol detektív Terry Macmillian.