VIDEO Po stene liezol obrovský pavúk: Odrovnala ho jediná rana, to bolo ale fakt kruté!

Užívateľ menom Callum sa vďaka videu postaral o siahodlhú internetovú diskusiu. Video zachytáva veľkého čierneho pavúka na stene, ktorého jeho kamarát na prvýkrát trafí priamo do stredu tela šípkou. Kamera sa následne presunie na vrhača šípky. "Kto je tu chlap?" hovorí a usmieva sa.

Pavúk ešte dlho po zásahu hýbal nohami a pokúšal sa pohnúť, no jeho telo prebodla šípka a tá ho držala na jednom mieste. V pozadí počuť ženský hlas, ktorý hovorí: "To je kruté." Súdiac podľa prízvuku ide o Škótov. Ľudia na sociálnych sieťach so ženou plne súhlasia a video hodnotia veľmi negatívne. Pýtajú sa, prečo sa muž nemohol s pavúkom vysporiadať humánnejšou cestou.