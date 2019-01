Matka kúpila synovi Kinder vajíčko: Hrôza, čo našla vo vnútri, táto hračka nie je na hranie!

"Spočiatku sme sa na tom zasmiali. Bolo to ako: ‚Naozaj čítame a vidíme to, čo čítame a vidíme?‘" uviedla Kimberley z austrálskeho štátu Viktória. Keď pominula prvotná reakcia, matke malého Alexandra prišlo nevoľno pri predstave, že by sa jej syn mal hrať s hračkou s písmenami "KKK", čo je skratka pre "Ku Klux Klan" (rasistická organizácia pôsobiaca najmä na juhu USA, pozn. red.).

Zdroj: Facebook/Laura Williams

Je priam neuveriteľné, že si výrobcovia túto chybu nevšimli. Samotné "K" malo pravdepodobne iniciovať značku Kinder, no v tejto trojitej verzii sa z toho stal rasistický symbol. "Vynára sa otázka, čo asi spoločnosť podporuje a či náhodou nejde o sublimačný marketing," zamýšľa sa mladá žena. Rozhodla sa preto kontaktovať partnerskú spoločnosť Kinder Eggs, firmu Ferrero Rocher, aby jej celú situáciu vysvetlila. Podľa jej predstaviteľov hračka slúžila ako limitovaná edícia k 50. výročiu Kinder Eggs. Firma ďalej dodala, že od tohto incidentu bola stiahnutá z trhu a zničená.

"Úprimne sa ospravedlňujeme za akékoľvek nedorozumenia v dôsledku toho, čo táto hračka v Kinder vajíčku zobrazuje," uvádza sa v jej vyhlásení s tým, že v žiadnom prípade nemali v úmysle združovať sa s Ku Klux Klanom. "Ubezpečujeme všetkých, že v súčasnosti vykonávame opatrenia, aby sa podobné situácie v budúcnosti už nestali. Nikdy sme touto hračkou nechceli nikoho uraziť," dodalo Ferrero Rocher.