Mladík v súťaži Kto chce byť milionárom dal na radu publika: Osudová chyba!

Finančný analytik Oli Blake z mesta Canterbury prišiel počas ostatného vydania televízneho kvízu Kto chce byť milionárom o takmer 100-000 libier (111-tisíc eur). Mladík stihol pri predstavovaní prezradiť, že sa chystá stráviť istý čas v Austrálii a ak by si finančne prilepšil, nemusel by bývať v lacnej ubytovni, ale doprial by si drahší hotel. Zvyšnú sumu by investoval do ďalšieho cestovania.

V súťaži si počínal veľmi dobre, mal už nahraných 125 000 libier, keď sa dostal na otázku za dvojnásobok. Zo štyroch možností si mal vybrať názov románu, ktorý začína slovami "3. máj. Bistrica. Odídený z Mníchova o 8.35 večer". Nerozhodný Oli najskôr využil možnosť 50:50 a zostali mu názvy románov Tinker Tailor Soldier Spy (Jeden musí z kola von) a Dracula. Stále si však nebol úplne istý, a preto požiadal ešte o pomoc publikum.

Keďže až 81 percent z prítomných ľudí hlasovalo za špionážny román, rozhodol sa im dôverovať. Ukázalo sa ale bohužiaľ, že urobil veľkú chybu; nesprávna odpoveď ho totiž pripravila o 93 000 libier a nakoniec si domov z nahranej čiastky odniesol "len" 32 000 libier. Finančná strata sympatického a očividne sklamaného hráča spustila na Twitteri lavínu odkazov a komentárov. "Po tom, ako dopadol brexit, si sa nemal nikdy spoľahnúť na publikum," odkázal mu jeden z užívateľov.