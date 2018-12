Pravdivý príbeh: Mala som vzťah so ženatým mužom, rozdelil nás jeho dospelý syn

BRATISLAVA - Počas života som si s mužmi zažila a preskákala kadečo. Prvého manžela, s ktorým som chcela zostarnúť, som žiaľ dosť skoro pochovala. Ako mladá vdova som si našla po čase nového partnera. S ním som sa trápila dlhé roky, ostávala som kvôli deťom, hlavne aby mali spokojné a šťastné detstvo a dospievanie. Trpela som všetky nevery, podrazy a tvárila sa, aká sme dokonalá rodina. Aj tak mi to nebolo nič platné, manželovi som napokon dala ultimátum, vybral si milenku. Deti všetko celý čas vnímali, ako sa mi samé neskôr priznali. Možno keby som to celé ukončila skôr, našla by som si do tretice niekoho, s kým by som bola dlhodobo šťastná.