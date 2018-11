FOTO Hana pri zbieraní odpadkov narazila na záhadného tvora: Zdvihla ho a vydesila sa na smrť

Minulú sobotu sa Hanna Maryová prechádzala so svojou mamou po kempe Rakaia Huts v blízkosti pláže Cantenbury, aby tu po nedávnej silnej búrke pozbierali odpadky. A práve tu natrafila na podivného tvora. "Najprv som si myslela, že je to plastová fólia, tak som to zdvihla pomocou paličiek. Vzápätí som ale zistila, že je to niečo viac než len kúsok plastu," hovorí.

Zdroj: Facebook/Hanny Mary