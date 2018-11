Mladá dvojica si písala na zoznamke: Keď o sebe zistili, kto sú, išli sa prepadnúť od hanby

LONDÝN - Internetové zoznamky priviedli do rozpakov už veľa ľudí. Anonymná identita dovoľuje mnohým zájsť za hranice, ktoré by v bežnom živote nikdy neprekročili. A ak nakoniec dôjde k jej odhaleniu, často všetko končí zahanbujúcou situáciou. Takýto prípad momentálne prežívajú dvaja súrodenci, ktorí na seba narazili na tej istej zoznamke.

Mobilná aplikácia Tinder priviedla už veľa ľudí ku kurióznemu zoznámeniu. Mnohí časom zistili, že flirtujú s nepríjemnou kolegyňou či kolegom, ktorému nevedia prísť za normálnych okolností ani na meno, prípadne vzplanuli vášňou ku svojmu bývalému partnerovi. Anonymita totiž rozväzuje ľuďom jazyk a dovolí im pripísať si vlastnosti a schopnosti na míle vzdialené od reality. Horšie je však to, ak druhá strana časom trvá na osobnom stretnutí a veľmi rada by virtuálny vzťah posunula do reálnej roviny.

Zdroj: Getty Images

Podobne skončilo aj flirtovanie dvoch tínedžerov. Na ich zoznamovaní nebolo nič zlé a obaja si užívali vzájomné vymieňanie správ až do chvíle, kým Weston nezistil, že si celý čas písal so svojou vlastnou sestrou. "Písal som si s ňou na Tinderi. Až neskôr som zistil, že jej profil sa zhoduje s profilom mojej sestry. Chcem elektrické kreslo," okomentoval bizarné zistenie.

"Si to ty sestra?" spýtal sa dievčaťa, s ktorým si dlhšie písal "A čo do kelu tu robíš ty, veď nemáš 18!" odpísala nahnevaná dievčina. "Veď si po mne išla," bráni sa brat. "Ty si začal, ty úchyl," pokračuje sestra. "Toto je husté. Zavolám mame!" vyhrážal sa Weston. "Už som to urobila," ukončila podivnú debatu sestra.