Šokujúce závery vedeckého výskumu: Ľudstvo takmer vyhynulo a všetci ľudia pochádzajú z jedného páru!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK/BAZILEJ - Vedci z americkej Rockefeller University v spolupráci so svojimi kolegami zo švajčiarskej University of Basel dospeli vo svojej štúdii k záveru, že na začiatku celej ľudskej populácie bol iba jeden živočíšny pár. V časopise Human Evolution tiež uviedli, že pred viac ako 100 000 rokmi takmer vyhynul na našej planéte život.