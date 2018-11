Vedci prezradili, ako pribrzdíte starnutie: Kombinujte tieto potraviny a máte vraj vyhraté!

ALABAMA/NORIMBERG – Výsledky štúdie, ktorá spojila vedcov z University of Erlangen v Norimbergu a Auburn University v Alabame, potešia všetkých, ktorí nedokážu odolať čokoláde, káve a čaju. Ak ste ich milovníkmi, pokojne si ich doprajte, koľko chcete. A nezabúdajte pri tom na zinok. Práve tento prvok sa totiž v budúcnosti pravdepodobne stane súčasťou týchto potravín.

Ak pravidelne zaraďujete čokoládu, kávu a čaj do svojho jedálnička, určite si ich tam nechajte aj naďalej. Vedci sa totiž zhodli v tom, že tieto potraviny, resp. nápoje, odbúravajú z tela tzv. oxidačný stres, ktorý môže byť príčinou rakoviny, degeneračných ochorení a predčasného starnutia. A ak z nich chcete vyťažiť čo najviac a predĺžiť si život, pridajte si do stravy aj zinok. Práve tento prvok v každej z nich aktivizuje zložky, ktoré pribrzdia proces starnutia.

Experti sa najskôr zamerali na zinok, ktorý je známy svojím účinkom v boji proti baktériám a vírusom. Čokoláda, čaj a káva zas obsahujú polyfenoly. Práve ich skombinovaním so zinkom dochádza k aktivizácii zvýšenej tvorby antioxidantu superoxid dismutáza (SOD). Ten ničí v ľudskom tele škodliviny a prirodzene chráni bunky vystavené kyslíku. Zinok, ktorý je menej toxický ako ostatné kovy, by mohol byť dokonca pridaný do týchto potravín ako prostriedok zvyšujúci ochranu zdravia spotrebiteľa.

"Existuje predpoklad, že v budúcnosti bude na trhu k dispozícii nielen čaj, káva alebo čokoláda, ale aj víno s pridaním zinku. Muselo by ale ísť o nealkoholické víno, pretože alkohol by úplne zničil akýkoľvek pozitívny účinok zinku," vysvetlila členka výskumného tímu Ivana Ivanovičová Burmazoviová.