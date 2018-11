Študentke (22) na kapote pristálo odporné PREKVAPENIE: Fuj, tohto by ste sa nikdy nechytili!

Zdroj: Facebook/Rachel Holmes

SWANSEA - Mladá vodička si v priebehu desiatich dní našla dvakrát na čelnom skle svojho auta zapáchajúci nález, ktorý by zdvihol žalúdok nejednému z nás. To, ako sa tam dostal, zostáva záhadou. Mnohí jej radia, aby si dala do auta nainštalovať kameru, ktorá by určite prezradila viac.