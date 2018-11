Zdroj: Zoznam s.r.o.

BRATISLAVA - To, čo človeka privedie k veľkému bohatstvu, môže ho tiež oň pripraviť. V ekonomike je všetko cyklické a nič, ani to dobré, ani to zlé, nezostáva rovnaké príliš dlho. Je to tak aj s bohatstvom. Zbohatnúť a zostať bohatý sú dve rôzne veci.