MAPA sveta, ktorú nás učili v škole, je zlá: Takto v skutočnosti vyzerá naša planéta

Mapa sveta pravdepodobne prejde menšími korekciami. Teda aspoň taký je návrh Neila Kayea, ktorý pracuje ako šéf oddelenia klimatických informácií pre Britskú meteorologickú službu. Podľa neho je projekt Mercator pomenovaný po kartografovi Gerardovi Mercatorovi už príliš zastaraný. Ten totiž vytvoril cylindrické znázornenie sveta ešte v roku 1569. Išlo síce o veľmi užitočný čin, ktorý pomohol navigátorom lodí udržať správny kurz, ale udržať znázornenia skutočného tvaru a veľkosti krajín bolo v tom čase o niečo zložitejšie. Vložením trojrozmerného tvaru zemegule na papier musia totiž zákonito vznikať nejaké nepresnosti.

Animating the Mercator projection to the true size of each country in relation to all the others.



Focusing on a single country helps to see effect best.#dataviz #maps #GIS #projectionmapping #mapping pic.twitter.com/clpCiluS1z