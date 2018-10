VIDEO Chlap chcel skočiť do bazéna, malo to byť jednoduché: Ten tragický záver ani nechcite vidieť

BRATISLAVA - Video zachytáva hororový moment, kedy sa chlap rozhodne skočiť zo strechy do bazéna, no neodhadne vzdialenosť. Odrazil sa príliš skoro a dopadol na tvrdú zem, iba malý kúsok od bazéna. Dole údajne spadol hlavou napred. Bližšie informácie k videu sú zatiaľ neznáme.

Doposiaľ nie je známy čas ani miesto, kde bolo toto video zachytené. Nevie sa dokonca ani to, ako to so skokanom dopadlo. Video začína relatívne nevinne, kedy muž stojí na streche a chystá sa skočiť do bazéna. Jeho kamaráti mu nevenujú príliš veľkú pozornosť.

Zdroj: Youtube/COLEWORLD 2KM4 ​

Muž sa priblíži k okraju strechy, zdvihne ruky nad seba a dá sa do plaveckej pozície šípky. Odrazil sa ale príliš skoro, čo spôsobilo, že sa zrútil rovno na zem. Pristál na všetkých štyroch, zatiaľ čo sa hlava odrazila od tvrdého betónu. Video spôsobuje zimomriavky na tele a panuje odôvodnená obava, že chlapík takýto tvrdý pád neprežil.