Vedci zistili, ako sa dá odhaliť skorumpovaný politik: Stačí na to jediná črta tváre

Do zaujímavého prieskumu sa pustili zamestnanci spoločnosti Caltech (California Institute of Technology). Oslovení respondenti dostali fotografie neznámych politikov a podľa ich tvárí mali určiť, ktorí z nich boli zapletení do korupčného škandálu. "Tvár o ľuďoch prezrádza veľa. Nakoniec, veď aj na zoznamovacích portáloch si každý najskôr pozrie fotku a až potom číta profil," hovorí spoluautor štúdie Chujun Lin.

Napriek tomu autorov projektu výkon respondentov prekvapil. Počínali si totiž vynikajúco a takmer všetci, ktorí uhádli, sa najviac riadili šírkou tváre politika na obrázku. Účes alebo úsmev hrali pri posudzovaní fotografií zanedbateľnú rolu. V hlavnom experimente sa sto účastníkov pozrelo na fotky 72 politikov, ktorí zastávali funkciu na štátnej alebo federálnej úrovni. Polovica z nich bola odsúdená za korupciu a druhá polovica mala čistý záznam. Potom boli respondenti požiadaní o to, aby každého politika hodnotili, do akej miery na nich pôsobí pochybne, nečestne, sebecky, dôveryhodne a veľkoryso. Odpovede, v ktorých dokázali rozlíšiť nečestného politika od čestného, mali úspešnosť takmer 70 percent.

Zdroj: Getty Images

Autori štúdie potom analyzovali osem odlišných čŕt na tvárach sledovaných politikov a zistili, že do korupčných škandálov sa zaplietli najmä tí, čo mali širšiu tvár. "Po tomto zistení sa ponúka otázka, či práve tento faktor neovplyvňuje aj porotu na súde," dodáva Lin. Upozorňuje na to, že prvý dojem je síce dôležitý, ale môže aj zavádzať. "Výsledok je síce zaujímavý, ale neznamená to, že ak má niekto anjelskú tvár, tak nemôže byť skorumpovaný."