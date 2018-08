Príbeh sa uzavrel: Záhada dieťaťa, ktoré našli pred 60 rokmi v telefónnej búdke, konečne vyriešená

Šesťdesiatštyriročný Steve vedel o tom, že Stanley a Vivian Dennisoví nie sú jeho biologickí rodičia. Nikdy mu ale nenapadlo pátrať po tom, za akých okolností sa do ich rodiny dostal. Vždy to boli pre neho najbližší ľudia, s ktorými vyrastal a oni sa o neho s láskou starali. Vyštudoval, neskôr začal pracovať ako chiropraktik a založil si vlastnú rodinu. "Keď moje deti vyrástli, stále sa ma pýtali, ako som sa vlastne dostal k mojim rodičom. Mňa to nikdy nezaujímalo, bol som s nimi šťastný a nič mi nechýbalo," prehovoril pre denník Lancaster Eagle Gazette.

Zvedavosť jeho detí však Steva nakoniec donútila, aby sa dostal na začiatok svojho života a zistil, že osud mu ako maličkému bábätku namiešal veľmi kruté karty. Ako dvojmesačné bábätko ho našli v jedno chladné januárové ráno roznášači chleba v meste Lancaster v štáte Ohio. Bol opustený v telefónnej búdke, zabalený v deke a uložený v papierovej škatuli. Ležala pri ňom fľaša mlieka. Noviny boli vtedy zaplavené fotografiou dieťatka, ktorého všetci nazvali "dieťa z búdky" alebo "malý modrooký chlapček". Neskôr si ho adoptoval a vychovával spomínaný pár z Arizony.

Po týchto zisteniach sa nakoniec odhodlal vyhľadať svoju rodinu a dal si urobiť DNA test. Na základe výsledkov sa postupne dostal k jednému zo svojich bratrancov. "Napísal mi, že pozná moju matku. Vraj si z detstva pamätá, že rodičia hovorili o nejakom dieťati z búdky, ale všetko strážili ako rodinné tajomstvo," uviedol Steve. Neskôr zistil, že v Baltimore žije jeho nevlastná sestra, skontaktoval sa s ňou a ona mu všetko vyrozprávala.

Keď sa narodil, ich mama mala len osemnásť rokov. Milovala jeho otca, ale ten nejavil o svojho syna záujem. Mame vraj povedal, že s ňou bude žiť iba vtedy, keď dá chlapca preč. Ona s tým súhlasila a on zaniesol chlapčeka do búdky. Nakoniec si ju aj tak nezobral. Ona sa presťahovala, vydala sa za iného muža a mala s ním dve dcéry. Steve chce teraz svoju biologickú matku ísť navštíviť, ale pre neho sa nič nezmení. "Mojimi jedinými rodičmi budú vždy Stanley a Vivian," dodal.