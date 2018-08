VIDEO Chlapcov odraz v zrkadle naháňa strach: Najprv robí opičky, potom sa stane niečo desivé

Video na Twitteri zverejnila Američanka z texaského San Antonia, ktorá nakrútila vlastného syna. A pridala komentár: "Vidím to len ja, že odraz môjho syna sa pohol rýchlejšie než on samotný?" Chlapec najprv vyplazuje jazyk a pozerá sa na seba do zrkadla, no po pár sekundách ho to prestane baviť. A potom skutočne, keď sa otočí, aby odišiel preč, odraz v zrkadle to urobí skôr. Jeden užívateľ si dokonca všimol, že zatiaľ čo chlapec pri tom žmurkne, oči v odraze zostávajú otvorené.

Zdroj: Youtube/Svetzari ​

Ľudia sa predbiehajú v tom, kto poskytne šialenejšie vysvetlenie tohto javu. Objavili sa teórie od posadnutosti démonom až po slová, že zrkadlo je portálom do inej dimenzie. Najpravdepodobnejšia je však tá, že ilúzia bola spôsobená kombináciou uhlu zrkadla a pozície, v ktorej autorka videa sedela.