FOTO Diabolská hádanka: Pláž plná detí, nájdete na nej identické dvojičky?

LONDÝN - Pohľad na pláž plnú detí vydesí nejedného rodiča, ktorý sa snaží nájsť to svoje v záplave nafukovacích hračiek, lôpt a uterákov. Do podobnej zložitej situácie vás dostanú aj autori nasledujúcej obrázkovej hádanky. Skúsite to?