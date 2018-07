VIDEO V 2000-ročnom chráme narazili na nevysvetliteľný objav: Nikto netuší, ako sa to tam vzalo

Na stĺpe svätyne Panchavarnaswamy postavenej počas indického starobylého obdobia Chola je vytepaná podobizeň Inda sediaceho na bicykli. Rok vzniku bicykla síce nie je možné presne určiť, ale prvé zmienky o ňom pochádzajú z Európy z devätnásteho storočia. Vzhľad dopravného prostriedku v indickom chráme pritom pôsobí pomerne moderne. Je vybavený sedadlom a pedálmi, hoci na prvých modeloch bicykla chýbali práve tie a jazdci sa museli od zeme odrážať chodidlami.

Zdroj: Youtube/Phenomenal Travel Videos

"Tento zaujímavý úkaz sme našli v tmavom kúte chrámu na jednom zo stĺpov. Znamenalo by to, že prvé zmienky o bicykli sú 2000 rokov staré a pochádzajú z Indie?" pýta sa Praveen Mohan, objaviteľ rezbárskej práce.

Pôvod zaujímavého výjavu študoval ešte v roku 2015 amatérsky historik, doktor Kalaikovan. "Zatiaľ sa nikomu nepodarilo presne vysvetliť, kde sa to tam vzalo," uviedol. Avšak on sám neskôr priniesol pravdepodobné vysvetlenie. V dvadsiatych rokoch minulého storočia prešiel chrám rekonštrukciou. "V tomto období sa bicykle dostávali na trh a tešili sa veľkej obľube. Možno nejaký z nich zaujal niektorého reštaurátora natoľko, že ho z recesie vytepal do stĺpa a dokonale zmiatol historikov," dodal.