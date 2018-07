Zdroj: Zoznam s.r.o.

BRATISLAVA - Túžba po športových autách, drahých hodinkách a inom luxusnom tovare môže mať svoje korene v chémii. Dokazuje to štúdia ktorej sa zúčastnilo 243 mužov vo veku od 18 do 55 rokov. U tých, ktorí dostali extra dávku mužského pohlavného hormónu - testosterónu, sa zvýšil záujem o tovar, ktorý by reprezentoval ich sociálne postavenie.