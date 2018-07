BRATISLAVA - Vývojári aplikácií majú dovolené prehrabávať sa v zozname používateľov Gmail, informuje The Wall Street Journal. Nie je to pritom žiadne tajomstvo, takto to funguje už niekoľko rokov, a to aj napriek tomu, že sám Google prisľúbil, že svoj algoritmus pre automatický rozbor využívať nebude. Využíval ho pritom pre čo najlepšie zacielenie reklám.