Napätie, vášeň a túžba po víťazstve: Top športové filmy sa vám vryjú pod kožu

BRATISLAVA - Nakrútiť dobrý film, ktorý zaujme širokú verejnosť, je v dnešnej dobe skutočne poriadnym orieškom. Vytvoriť však snímku so športovou tematikou, ktorá by ukojila náročné požiadavky fanúšikov je často takmer nemožné. Niektorým tvorcom sa to však podarilo bravúrne. My sme pre vás vybrali desiatku športových filmov, ktoré jednoducho musíte vidieť. Uvedieme ešte, že snímky sú zoradené v náhodnom poradí a teda nejde o rebríček „od najhoršieho k najlepšiemu.“